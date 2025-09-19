Delia Espinoza critica a la PCM: Apoyan a Fuerza Popular pero no hicieron lo mismo con partido de Antauro

Esta mañana, en conferencia de prensa, la fiscal Delia Espinoza criticó el comunicado de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM) donde se le cuestiona por el requerimiento que hizo en la víspera ante la Corte Suprema, para que se declare la ilegalidad de Fuerza Popular y cancele su inscripción como partido político.

“Hay un gran desconocimiento o ignorancia. Es decir, se ignora que hay una Ley de Organizaciones Políticas, que en su artículo 14.1 establece que a pedido del fiscal de la Nación se puede solicitar que se declare ilegal a una organización política y, por supuesto, con las debidas pruebas, como nosotros lo hemos presentado y el Poder Judicial evaluará, por vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, obviamente, de las personas”, señaló.

ANTAURO HUMALA

Asimismo, calificó el comunicado de la PCM como una “clara injerencia a la autonomía del Ministerio Público”, y cuestionó que únicamente defiendan al partido político de Keiko Fujimori, pues no hicieron lo mismo en 2024, cuando la entidad también solicitó la ilegalidad del partido vinculado a Antauro Humala.

“¿Por qué no hicieron lo mismo los señores de la PCM cuando la Fiscalía presentó un pedido similar sobre el partido del señor Antauro Humala? Pareciera que es una confesión tácita, los señores de la PCM están favoreciendo o queriendo proteger a un partido político. Si se va a emitir un pronunciamiento de esta naturaleza y estamos hablando del mismo gobierno, ¿por qué no lo hicieron el año pasado cuestionando a la Fiscalía? Cada uno saque sus conclusiones", apuntó.