Elmer Schialer sobre problemas en Machu Picchu: “No podemos tener de rehén a una maravilla del mundo”

En medio de los problemas que han surgido en Machu Picchu durante las últimas horas, el titular de Relaciones Exteriores (Cancillería), Elmer Schialer, decidió pronunciarse acerca de los inconvenientes que se registran en la ciudadela inca.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Schialer aseguró que los peruanos no pueden tener encarcelados a uno de los lugares más visitados por turistas en el mundo. Además, enfatizó que todo se puede solucionar a través de la conversación.

“Cuando una vez me hicieron una entrevista internacional dije: Se necesita dialogo en primer lugar, en segundo lugar, diálogo y por último diálogo. No podemos tener como rehén a una maravilla del mundo que no solo pertenece a los cusqueños, sino también de los peruanos”, dijo.

HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Elmer Schialer hizo un llamado a las diversas autoridades involucradas en la situación de Machu Picchu a acceder a las rondas de diálogo que propondrá el Gobierno de Dina Boluarte, con el propósito de darle tranquilidad a los ciudadanos y visitantes.