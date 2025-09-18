José Jerí: "Sin un Congreso fuerte, fiscalizador y representativo, no existe la democracia"

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Jerí, se pronunció durante la sesión solemne que se llevó a cabo este jueves 18 de setiembre en conmemoración al 203.° aniversario del Parlamento.

Durante su discurso, el titular del Legislativo destacó la necesidad de que dicho poder del Estado cuente con autonomía y no dejar de lado su rol fiscalizador en beneficio de la democracia en nuestro país.

"Sin un Congreso fuerte, fiscalizador, autónomo y representativo, no existe la democracia verdadera. Sin diálogo, ni equilibrio entre los poderes, se debilita el Estado de derecho", señaló José Jerí.

CONGRESO DEL BICENTENARIO

Asimismo, Jerí Oré expresó su felicidad por pertenecer al Congreso del Bicentenario y al último del modelo unicameral, además de sentirse honrado en ser el último presidente del Congreso antes del retorno a la bicameralidad.