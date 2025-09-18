Carlos Neuhaus califica de ‘populista’ octavo retiro de la AFP: “Pan para hoy, hambre para mañana”

Tras aprobarse el octavo retiro de las AFP, el presidente del partido popular cristiano (PPC), Carlos Neuhaus, criticó la iniciativa del Congreso y enfatizó que la medida tiene un corte ‘populista’, esto en vísperas de que las elecciones generales del 2026.

“Todo está lleno de cortinas de humo (…) Me parece que es un gesto populista que lamentablemente lleguen a la edad adulta, y volteen a la familia, y no pueda acceder al dinero, voltearán al Estado (…) Después se arrepentirán. Pan para hoy, hambre para mañana”, mencionó en una entrevista en Canal N.

GABINETE PODRÍA CAMBIARSE MUY PRONTO

Carlos Neuhaus no iba a dejar de lado su opinión sobre los audios revelados por Panorama el último fin de semana sobre el premier Eduardo Arana y el titular del Minjus, Juan José Santiváñez, y aseguró que, el gabinete que lidera Arana Ysa podría cambiarse pronto. “No será soportable. Una semana más de todo esto, algo tiene que pasar”.

Finalmente, el presidente del PPC manifestó que actualmente el Gobierno de Dina Boluarte está envuelto en diversos problemas sociales, por lo que considera, que antes de culminar su gestión debería dejar un país sin inconvenientes.