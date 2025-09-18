Daniel Maurate sobre octavo retiro de AFP: "La presidenta lo va a promulgar"

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó en la víspera el proyecto de ley que dispone el octavo retiro de las AFP de hasta 4 UIT.

En declaraciones a la prensa, el titular del MTPE señaló que la presidenta Dina Boluarte promulgará la ley aprobada el día de ayer en el Parlamento, descartando así la posibilidad de que el Ejecutivo la observe.

"De hecho que la va a promulgar. La presidenta públicamente ha expresado su voluntad de apoyar esta iniciativa de parte del Congreso de la República, en consecuencia, va a promulgarla", dijo.

APROBACIÓN EN TIEMPO RÉCORD

Cabe precisar que, tras ser aprobada por la Comisión de Economía, el dictamen para el retiro de AFP fue elevado al Pleno y aprobado directamente, exonerándose de trámite luego que la Junta de Portavoces recolectó las firmas necesarias para que el proyecto se incorpore a la agenda del Pleno el día de ayer.