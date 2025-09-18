Rospigliosi sobre pedido para declarar ilegal a Fuerza Popular: "Estamos ante un nuevo atropello de la fiscal Espinoza"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien este jueves presentó un documento ante la Corte Suprema solicitando que se declare ilegal al partido fujimorista y se cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario calificó como un "nuevo atropello" el pedido de la titular del Ministerio Público, quien acusa al partido naranja de promover actividades contrarias a los principios democráticos.

"Estamos ante un nuevo atropello de la fiscal Espinoza. Nos ataca porque FP es la bancada en el Congreso que con más decisión y firmeza defiende a las FF.AA. y PNP para enfrentar al terrorismo y delincuencia. Creo que con esta denuncia demuestra una cosa: esta señora está desquiciada y debe ser apartada de un cargo tan importante", dijo.

Asimismo, Rospigliosi acusó a Espinoza Valenzuela de manejar una política "pro delincuencia" y "pro terrorista": "Todos los días está persiguiendo a militares y policías que derrotaron al terrorismo en los ochenta, con las llamadas fiscalías de DD.HH. e interculturalidad. También creó un equipo especial para perseguir efectivos que salvaron al país de una dictadura entre 2022 y 2023", sostuvo.