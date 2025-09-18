Política

Keiko Fujimori califica de "antidemocrático" pedido de Delia Espinoza para declarar ilegal a Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el pedido de la fiscal de la Nación representa un "grave atentado contra la democracia".



La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció luego que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un documento con más de 360 páginas ante la Corte Suprema solicitando que se declare la ilegalidad del partido fujimorista y se cancele su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas.

A través de su cuenta en la plataforma X, la excandidata presidencial cuestionó el pedido de la titular del Ministerio Público, calificando dicha solicitud como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros temas vinculados a la Fiscalía.

"Lamentamos que la fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su institución con cortinas de humo en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos", se lee en el tuit.

"ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA"

"Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una Fiscal politizada", añadió.


