Congreso: moción de censura contra Santiváñez recién podría verse la primera semana de octubre

El legislador Carlos Zeballos señaló, en entrevista con Exitosa, que el debate sobre la moción de censura contra el ministro Juan Santiváñez, podría verse recién en la primera semana de octubre. Dijo también que el titular de Justicia y Derechos Humanos debe ser retirado del cargo por su falta de idoneidad para ocupar el mismo.

"El señor ha sido censurado y yo creo que en esta oportunidad también se le tiene que censurar, no podemos permitir que vuelva a una cartera tan importante como el Ministerio de Justicia, donde tiene que haber una coordinación con el Ministerio Público y no enfrentamientos como los que estamos viendo", indicó.

MOCIÓN DE CENSURA

El representante del Bloque Democrático Popular precisó que tienen entre cuatro a diez días para debatir la admisibilidad de la moción. Luego será agendada en el Pleno para su discusión y posterior votación. Según el Reglamento del Congreso, se requieren como mínimo 66 votos para aprobar la destitución de Santiváñez Antúnez.

La moción de censura contra el titular de Justicia y Derechos Humanos fue impulsada por Susel Paredes Piqué, colega de bancada de Zeballos Madariaga, quien la tarde de ayer comunicó a través de sus redes sociales, que logró el mínimo requerido de firmas (33) para presentar el recurso en la Mesa de Partes e iniciar el procedimiento.