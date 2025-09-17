Junta de Portavoces acuerda debatir octavo retiro de AFP esta noche en el Pleno

La Junta de Portavoces acordó poner en debate esta noche el dictamen del octavo retiro de la AFP, en la sesión del Pleno de esta noche, luego de haber sido aprobado en la Comisión de Economía.

La Junta de Portavoces reunió las firmas necesarias para que el proyecto de ley sea exonerado de trámite y sea incorporado directamente en la agenda del Pleno para este miércoles 17 de setiembre.

COMISIÓN DE ECONOMÍA APROBÓ DICTAMEN

Cabe precisar que la Comisión de Economía aprobó este mismo miércoles el dictamen que dispone un nuevo retiro de los fondos de las AFP de hasta 4 UIT. El proyecto fue elevado al Pleno tras recibir luz verde con 24 votos a favor.

El presidente de dicho grupo de Trabajo, Víctor Flores (Fuerza Popular) ya había anunciado que el dictamen podría ser debatido y aprobado esta misma noche.

"Se va a exonerar todo eso (ir a Junta de Portavoces) [...] de tal manera que si se toca el tema hoy mismo, hoy mismo se debe aprobar", señaló Flores en declaraciones a la prensa.