Congreso: presentan proyecto para eliminar aporte obligatorio de independientes a las AFP

La congresista Rosangella Barbarán Reyes, de la bancada Fuerza Popular, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca derogar el aporte obligatorio de los trabajadores independientes al sistema de pensiones. La iniciativa apunta a modificar artículos clave de la Ley 32123, también conocida como Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

El Proyecto de Ley N.° 12460/2025-CR, ingresado el 17 de septiembre, plantea dejar sin efecto el artículo 9 y la disposición complementaria final decimoséptima de la norma vigente. De prosperar, los independientes ya no tendrían la obligación de destinar parte de sus ingresos a la AFP o a la ONP, tal como lo establecía la ley aprobada en la anterior legislatura.

Según el texto de la propuesta, también se busca modificar el artículo 11.4 para que los aportes pasen a ser estrictamente voluntarios, en función de la remuneración mensual asegurable. El documento precisa que la unidad de aporte no podrá ser menor a una Remuneración Mínima Vital (RMV) y que estos pagos podrían realizarse de manera fraccionada, adaptándose a la realidad económica de los trabajadores.

El proyecto incorpora además una modificación al artículo 14.4, que permitiría a la AFP y a la ONP crear productos con mayor flexibilidad y adaptabilidad en la frecuencia de los pagos. Estas modalidades tendrían que contar con la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

APROBACIÓN DE AFP

La propuesta llega en un contexto marcado por la reciente aprobación en la Comisión de Economía del dictamen que autoriza, de manera extraordinaria y facultativa, el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos de pensiones, el cual será debatido en el Pleno del Congreso.