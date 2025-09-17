Eduardo Arana revela que recomendó a Santiváñez en el Minjus: “Demostró un compromiso con el país”

En medio de los cuestionamientos que ha generado el retorno de Juan José Santiváñez al Gobierno de Dina Boluarte, el premier Eduardo Arana salió en defensa del actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ante la Comisión de Fiscalización.

Durante su intervención en el grupo de trabajo del Congreso, Arana Ysa enfatizó que el regreso de Santiváñez Antúnez a la gestión de Boluarte Zegarra, se debió al alto conocimiento que tenía el extitular del Mininter en la realidad del país.

"El señor Juan Santiváñez tiene experiencia en gestión pública, tiene experiencia como profesional experto en materias jurídicas, ha demostrado un compromiso real con las políticas del Gobierno y con el país", comentó.

NIEGA IMPUTACIONES DE AUDIOS

Ante los audios compartidas por Panorama el fin de semana, Eduardo Arana deslindó plenamente de las imputaciones del dominical de Panamericana Televisión, enfatizando que todo ha sido manipulado.