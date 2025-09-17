Dina Boluarte al termino de su Gobierno: “Saldremos por la puerta grande diciendo misión cumplida”

En medio de los cuestionamientos que recibe el Gobierno de Dina Boluarte entre la ciudadanía, la mandataria decidió pronunciarse en una actividad oficial sobre el mensaje que dará al finalizar su gestión a finales del julio del próximo año.

Durante sus declaraciones, Boluarte Zegarra decidió increpar al Ministerio Público por las investigaciones que han iniciado en su contra, dejando en claro que el objetivo del Ejecutivo es darle lo mejor a los peruanos al término de su mandato.

"No nos distraen sus carpetas fiscales, todo lo contrario. Estamos concentrados, en equipo, para seguir apostando por el desarrollo del país (…) Estamos apostando por el Perú y el 28 de julio con todo mi equipo saldremos por la puerta grande diciéndole al Perú, misión cumplida", declaró.

EDUARDO ARANA Y JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ EN LA MIRA

Tras los audios revelados por Panorama el último fin de semana, donde Juan José Santiváñez habría solicitado un favor a Eduardo Arana, para que el exministro de Justicia intervenga para favorecer a un cliente, causó que desde el Congreso se comience a recolectar firmas para censurar a las dos autoridades del Poder Ejecutivo.