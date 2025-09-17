Edwin Donayre anuncia su candidatura al Senado: "Todavía tengo aire"

El excomandante general del Ejército, Edwin Donayre, se pronunció sobre las expectativas respecto a las Elecciones generales del próximo año y anunció su participación en dichos comicios.

En entrevista para Willax, el exjefe del Ejército peruano confirmó que postulará al Senado como candidato del partido Progresemos, al cual se afilió este 2025 de cara a los próximos comicios.

"Voy a postular al Senado [...] [¿Mejor no sería ir a su casa después de todo lo que ha vivido?] ¿Para qué dedicarme a la banca comercio y la bolsa? O sea, me voy a la banca del parque con el periódico de El Comercio y mi bolsa de pan. Todavía tengo aire", dijo.

SOBRE PROGRESEMOS

Asimismo, Donayre explicó los motivos que lo llevaron a afiliarse al partido Progresemos: "Es un partido identificado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Está identificado con una postura de lucha contra la corrupción y contra jueces y fiscales prevaricadores y corruptos", sostuvo.