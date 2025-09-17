Mirtha Vásquez tras no aparecer en placa de expresidentes del Congreso: “Me sentí honrada”

Luego de que hace unos días, en el Congreso se revelara una placa con los nombres de los extitulares del Parlamento que asumieron el cargo desde 1992 hasta la actualidad, la ausencia de Mirtha Vásquez llamó la atención de los ciudadanos.

Ante esta situación, la expremier de Pedro Castillo decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse al respecto de este tema, y enfatizó que se siente halagada por no aparecer en esta distinción, a pesar de que estuvo en el puesto hace más de cinco años atrás.

"Nada fija tan intensamente un recuerdo como el deseo de olvidarlo. Gracias, me sentí honrada", escribió en su cuenta de X, causando la opinión de diversos ciudadanos quienes le mostraron una muestra de apoyo.

PERIODO DE MIRTHA VÁSQUEZ EN LA MESA DIRECTIVA

Mirtha Vásquez tomó el cargo de presidenta del Congreso en 2020 luego de la renuncia de Manuel Merino de Lama. La extitular de la Mesa Directiva tuvo que darle la posta a la entonces integrante de Acción Popular, Maricarmen Alva.