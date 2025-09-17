Octavo retiro de las AFP podría ser aprobado hoy mismo en el Pleno, afirma Víctor Flores

El congresista y presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, se pronunció luego que su grupo de trabajo aprobó por mayoría el dictamen que dispone el octavo retiro de los fondos de las AFP de hasta 4 UIT.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario fujimorista destacó que la aprobación del dictamen en la Comisión que preside es el resultado de "un consenso" entre las bancadas e indicó que la propuesta podría ser aprobada hoy mismo en el Pleno.

"El consenso de la Comisión de Economía es porque todas las bancadas han coincidido en que así sea, por lo tanto, hoy día en el Pleno debe aprobarse. Se va a exonerar todo eso (ir a Junta de Portavoces) [...] de tal manera que si se toca el tema hoy mismo, hoy mismo se debe aprobar", dijo.

SIN LÍMITE DE EDAD

Asimismo, Flores Ruiz precisó que la propuesta sobre un nuevo retiro de las AFP elimina el límite de edad para dicha gestión: "Hoy día ha desaparecido esa restricción, pueden retirar el 95.5%", sostuvo.