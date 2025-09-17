Mauricio Mulder descarta postular a la presidencia en 2026: “Es un cargo difícil”

A menos de un año de que se realicen las elecciones generales del 2026, el militante del APRA, Mauricio Mulder fue consultado si le gustaría llegar a Palacio de Gobierno, y declaró que por el momento no tiene la intención de ser presidente del país.

En una entrevista en Canal N, el excongresista aseguró que tener el puesto de jefe de Estado en una nación, es un trabajo muy complicado, y debido a sus cualidades, consideró que es imposible de que pueda asumir el cargo en un futuro.

“Nunca he querido ser presidente de la República. Es un cargo sumamente difícil. Hay que tener mucha audacia para eso. Soy un hombre que está en la trinchera del debate y eso sucede en el Parlamento (…) Es ahí donde me ubico”, declaró.

CUESTIONA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Fiel a su estilo, Mauricio Mulder defendió a capa y espada su organización política, por encima de otras militancias. “El APRA es un partido político de verdad (…) Hacemos lo que se hace en el Congreso y Ejecutivo, lo hacemos en la casa del partido”.