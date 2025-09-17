Martín Vizcarra recuerda su paso por prisión: “Quería ir a Lurigancho”

A más de una semana de haber abandonado el penal de Barbadillo tras una intervención del Poder Judicial (PJ), Martín Vizcarra fue entrevistado por ‘Cristorata’, a quien le recordó sus momentos que vivió cuando estaba en prisión.

Durante la conversación con el streamer, el expresidente le contó su paso por el penal de Barbadillo, donde estuvo más de 10 días, sin embargo, aseguró que le hubiese gustado cumplir su la prisión efectiva de cinco meses en el centro penitenciario de Lurigancho.

“Yo también quería ir a Lurigancho”, comentó en un primer momento el exmandatario lo que causó que ‘Cristorata’ le consultara las razones, a lo que no dudó en responder. “Porque hay más gente, pues. 10 mil personas”.

¿QUÉ LO MOTIVABA A PREFERIR LURIGANCHO?

Para nadie es un secreto que los penales en el Perú se encuentran sobrepoblados, por lo que, Martín Vizcarra mencionó que buscaba conocer la realidad que se vive en los reclusorios. “Para ver y conocer la realidad. Lo que pasa es que hay hacinamiento”.