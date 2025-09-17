Edwin Martínez respalda a Santiváñez en el Congreso: "el Perú requiere de políticos encaradores y valientes"

Durante la sesión del Congreso, el legislador Edwin Martínez se mostró abiertamente a favor del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, frente a las críticas que recibe en el ámbito político y mediático. “En un país donde lamentablemente la agenda política, fiscal, mediática y subjetiva la ponen algunos medios de prensa (…) que quieren generar conflictividad, desorden en el Perú, que nos quieren tener como en Sodoma y Gomorra”, afirmó el parlamentario, antes de formular una pregunta directa al titular del Interior.

Pregunta frontal al ministro

Martínez insistió en su respaldo y, con un tono desafiante, consultó a Santiváñez si dejaría el cargo en medio de las presiones. “Yo le pregunto a usted, señor ministro, (…) ¿usted renunciaría al ministerio que se le ha asignado? Solo responda a mí, sí o no, por favor”, expresó. El ministro fue tajante: “No. Yo me someto a la fiscalización del Congreso de la República. Siempre. Gracias”.

El gesto del congresista no pasó desapercibido. Tras la breve intervención, se levantó de su escaño y se dirigió a estrechar la mano de Santiváñez. La escena provocó reacciones inmediatas en el hemiciclo: tanto Norma Yarrow como Patricia Chirinos lo increparon y lo acusaron de convertirse en “abogado defensor” del ministro, en medio de un ambiente de tensión y reclamos.

Cabe recordar que Edwin Martínez ha sido cuestionado anteriormente por declaraciones y defensas polémicas. En enero fue denunciado ante la Comisión de Ética por señalar que una mujer víctima de violación “debió controlarse y no tomar tanto”. Asimismo, defendió a una trabajadora de su despacho con una cuenta en OnlyFans, implicada en una presunta red de prostitución, al sostener que “el hecho de que haya estado en esas páginas morbosas fue un desliz” y que ella “cumple satisfactoriamente sus funciones”.