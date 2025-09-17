Jorge Montoya sobre posible censura de Santiváñez y Arana: “Generamos un problema donde no existe”

Tras la revelación de los audios de Panorama donde se le escucha a Juan José Santiváñez solicitándole un favor a Eduardo Arana, para que intervenga en beneficio de un cliente, causó que desde el Congreso se presente una moción de censura contra los integrantes del Ejecutivo.

En medio de esta situación, el parlamentario de la Bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, decidió pronunciarse al respecto y se mostró disconforme con la iniciativa legislativa, debido a que considera que se está viendo una problemática que no tiene pies ni cabeza.

“Hasta que no se haga un peritaje completo no puedo dar opiniones al respecto. Yo no la voy a firmar (la moción de censura). No es que confíe en los ministros, es que estamos generando un problema donde no existe, el problema afecta al Estado", comentó.

FISCALÍA TENDRÍA QUE HACERSE CARGO

Jorge Montoya enfatizó que de confirmarse que las voces en los audios son de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, la Fiscalía debería tomar cartas en el asunto y presentar una denuncia contra ambas autoridades del Gobierno de Dina Boluarte.