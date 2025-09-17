Pérez-Reyes descarta postular al Congreso: "De mi lado, no hay ningún interés político"

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, se pronunció tras su presentación en la Comisión de Economía del Congreso, donde se viene debatiendo el octavo retiro de las AFP.

Consultado sobre la posibilidad de que postule al Congreso de la República en las Elecciones del próximo año, el titular del MEF descartó tener dicha aspiración política, alegando que se encuentra 100% abocado a su labor en la cartera de Economía.

"Estoy absolutamente claro que no tengo ningún interés en presentarme a ninguna candidatura en el Congreso de la República. No hay de mi lado ningún interés político", dijo en declaraciones a la prensa.

SOBRE POSIBLE NUEVO RETIRO

Previamente, Pérez-Reyes Espejo instó a la ciudadanía a tomar decisiones responsables en caso se apruebe un nuevo retiro de las AFP: "Exhortamos a los ciudadanos a un retiro responsable de sus fondos de pensiones para que usen estos recursos con prudencia, pensando no solo en el presente, sino también en su futuro", sostuvo.