López Aliaga asegura que "emboscada planificada" truncó su encuentro con el papa León XIV en el Vaticano

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, canceló su participación en la audiencia pública del Vaticano para reunirse con el papa León XIV este miércoles 17 de septiembre, debido a una supuesta "emboscada" en su contra, optando por viajar a Estados Unidos para atender una diligencia judicial, según informó el medio InfoVaticana.

Dicho medio accedió a una nota verbal diplomática fechada el 16 de septiembre donde se comunica la cancelación de la presencia del líder de Renovación Popular junto a la delegación oficial peruana en el Vaticano.

InfoVaticana menciona que, aunque existían pases confirmados para la audiencia general, la estrategia para desacreditarlo habría consistido en permitir el acceso de funcionarios seleccionados por la embajada peruana y evitar su presencia en los protocolos de saludo al pontífice.

Regalos simbólicos y audiencia no concedida

Según la nota diplomática, López Aliaga preparó dos obsequios simbólicos para entregar al papa León XIV, se trata de las llaves de la ciudad de Lima y un "Varayoc" andino. Cabe resaltar que la audiencia privada solicitada por el alcalde no obtuvo respuesta positiva de la Santa Sede, que argumentó agenda ocupada del sumo pontífice.

La alternativa disponible consistía en un saludo protocolar durante la audiencia pública en la Plaza de San Pedro en Roma, aunque según informó Infobae Perú, el papa no manifestó interés en recibir al alcalde para "evitar que su imagen sea utilizada con fines políticos".

Advierten posibles repercusiones tras audiencia

En la antesala de la visita, diversas organizaciones civiles y de prensa remitieron cartas a la Santa Sede advirtiendo sobre posibles repercusiones de una audiencia, calificando al alcalde como "hostil hacia la prensa" y sus vínculos con el grupo Sodalicio de Vida Cristiana disuelto por el papa Francisco.