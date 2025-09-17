Jorge Montero respalda a Santiváñez y Arana con polémica frase: “Para ser ministro tienes que ser macho”

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, defendió enérgicamente a los integrantes del gabinete ministerial frente a las mociones de censura contra el premier Eduardo Arana, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

"Si vas a ser ministro, tienes que ser macho y asumir el pasivo y el activo de tu ministerio. Te pagan para resultados, no para que te asustes", dijo a la prensa en el Congreso, enfatizando que cada miembro del Ejecutivo debe asumir investigaciones sin detener sus labores.

Montero sostuvo que los ministros enfrentan diariamente cuestionamientos, pero ello no debe impedir el trabajo del gobierno. "Cada ministro tiene su mochila, cada ministro tiene sus dificultades y le pagan por trabajar, no por quedarse quieto y asustado", expresó.

Ritmo de trabajo "intenso y frenético"

El titular del Minem recalcó que los integrantes del gabinete deben continuar hasta el final de sus gestiones mientras cuenten con la confianza de la presidenta Dina Boluarte. Describió el ritmo de trabajo como "intenso y frenético", destacando que el Ejecutivo articula esfuerzos pese a las dificultades políticas actuales.

Opina sobre audios de Santiváñez y Arana

Al ser consultado sobre los audios que se atribuyen a Arana y Santiváñez, indicó que no les ha preguntado sobre el caso. "A mí no me pagan para preguntar, me pagan para trabajar", afirmó, y esperará los resultados de las investigaciones para determinar responsabilidades, rechazando que sea función de los ministros debatir denuncias periodísticas sin pruebas concluyentes.