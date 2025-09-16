Dina Boluarte se queja por poca presencia en inauguración de obra: “La población debe valorar al Gobierno”

La presidenta inauguró la obra de la quebrada Huaycoloro y cuestionó la escasa presencia ciudadana en la ceremonia: “Hubiese querido ver a la población presente”.

La presidenta Dina Boluarte inauguró este martes la obra de defensa ribereña en la quebrada Huaycoloro, en Lurigancho-Chosica, y aprovechó su discurso para expresar su incomodidad por la escasa asistencia de vecinos a la ceremonia. “Pido, señor alcalde, que esa entrega de esa tremenda obra que soluciona el problema no solamente de su distrito, sino toda la quebrada del río Guaycoloro estuviese la población presente”, señaló.

Reclamo en plena ceremonia

Durante su intervención, la mandataria recalcó que el proyecto representa un beneficio colectivo y no únicamente distrital. “Para que puedan entender y valorar que este gobierno provinciana se preocupa en la solución de los problemas que otros presidentes no lo hicieron”, enfatizó Boluarte ante las autoridades locales y funcionarios del Poder Ejecutivo que la acompañaban.

Boluarte también insistió en que los ciudadanos tienen la responsabilidad de reconocer los avances realizados desde su gestión. “La población tiene que saber valorar lo que sus gobiernos hace”, manifestó, subrayando que los trabajos entregados en Huaycoloro buscan mitigar los riesgos generados cada temporada de lluvias.

El acto oficial se realizó en presencia del alcalde de Lurigancho-Chosica, Hernán Vargas, y del presidente de Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Sin embargo, la presidenta reiteró su crítica a la limitada participación ciudadana, recordando que la magnitud de la obra debería haber convocado mayor interés por parte de la comunidad beneficiada.