Inauguran placa con nombres de expresidentes del Congreso y excluyen a Mirtha Vásquez

El Congreso de la República realizó una ceremonia en donde se develó una placa con los nombres de todos los expresidentes de la Mesa Directiva unicameral. El acto protocolar ocurrió a inicios de la presente semana.

El homenaje ocurrió con total normalidad, sin embargo, un hecho no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales: La exclusión de Mirtha Vásquez entre los nombres que figuran en la placa.

Como se recuerda, Vásquez Chuquilín asumió la presidencia del Congreso desde el 17 de noviembre del 2020 hasta el 27 de julio del 2021, no obstante, su gestión fue omitida en la placa oficial de extitulares del Parlamento unicameral que asumieron el cargo desde 1992.

MIRTHA VÁSQUEZ RESPONDE

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la también expresidenta del Consejo de Ministros restó importancia a su exclusión del referido homenaje: "Gracias, me sentí honrada", publicó.