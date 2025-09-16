Muñante afirma que su bancada aún no define postura sobre posibles censuras de Santiváñez y Arana

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la moción de censura contra el premier Eduardo Arana, la cual viene siendo impulsada por la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático).

En declaraciones para Canal N, el parlamentario señaló que su bancada aún no ha definido una posición sobre la medida presentada por la congresista de izquierda, sin embargo, reconoció que seis miembros de Renovación Popular han firmado la moción.

"Si bien es cierto han habido 6 congresistas de mi bancada que han firmado la moción de censura, nosotros hemos dispuesto que nuestras votaciones tienen que ser colegiadas. Igual vamos a tener que discutir este tema y luego venir con una posición", dijo.

CUESTIONA A BOLUARTE

Asimismo, Muñante Barrios cuestionó a la presidenta Dina Boluarte por disponer el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete, esta vez como ministro de Justicia: "Ha abierto un frente innecesario al reponer al señor Santiváñez", sostuvo.