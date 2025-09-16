CAL exige renuncia de Eduardo Arana y Juan José Santiváñez tras audios revelados por Panorama

El último fin de semana Panorama reveló una serie de audios donde Juan José Santiváñez le solicita un favor a Eduardo Arana para que pueda interceder en Martín Salirrosas, policía vinculado con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Por medio de un comunicado, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió pronunciarse al respecto y exigió la renuncia inmediata del actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y Presidente del Consejo de Ministros (PCM).

“Exige la renuncia inmediata e irrevocable del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por carecer de la idoneidad ética y moral indispensable para continuar en sus cargos”, declaró.

PEDIDO AL CONGRESO

De igual manera, el CAL hizo un llamado al Congreso para que puedan proceder de inmediato con las facultades legislativas que tienen para separar del Gobierno de Dina Boluarte a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana.