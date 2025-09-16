Ministro Quero muy cerca de dejar el cargo para postular en elecciones 2026: “Se verá en su momento”

El ministro de Educación, Morgan Quero, evitó confirmar este martes si dejará su cargo para postularse en las Elecciones Generales de 2026. En declaraciones a la prensa, Quero señaló que “en su momento se verá”, evitando de esta manera confirmar alguna decisión inmediata.

“Nosotros estamos en este momento abocados al sector Educación, comprometidos con la educación de nuestros jóvenes, con la mejora sustancial que reciben nuestros maestros gracias a ese compromiso de la señora presidenta constitucional de la República”, señaló.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que los funcionarios públicos no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias sin renunciar al menos seis meses antes de los comicios, lo que ubica el plazo límite en octubre de este año.

INSCRITO EN EL PARTIDO DE NICANOR

La posible candidatura de Quero genera expectativa, especialmente por su reciente afiliación al partido Ciudadanos por el Perú, agrupación política fue fundada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Su inscripción se dio el 12 de marzo de 2025, casi un año después de asumir el Ministerio de Educación.