Juan Sheput sobre audios entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: “El premier debería renunciar”

Luego de que el fin de semana Panorama revelará unos audios entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, donde el entonces exministro del Interior le solicitaba un favor al extitular del Ministerio de Justicia (Minjus) para remover de penal a un cliente, causó la reacción de diversos sectores de la política peruana.

Durante una entrevista en Canal N, el excongresista Juan Sheput mostró su incomodidad por lo compartido por el dominical de Panamericana Televisión. Además, mencionó que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tendría que dar un paso al costado.

“La sola presencia de Juan José Santiváñez en el gabinete es tóxica y contamina a todo el gabinete en su conjunto. Si el señor Arana no renuncia porque debería renunciar de mi punto de vista. La señora Boluarte debería expectorar a Santiváñez de inmediato”, comentó.

REVELACIONES DE PANORAMA

En los audios compartido por Panorama el último domingo, se escucha a Juan José Santiváñez solicitarle a Eduardo Arana un favor para que pueda trasladar a Marcelo Salirrosas, policía implicado con ‘Los Pulpos’ a otro penal.