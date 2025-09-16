Guido Bellido sobre golpe de Estado de Pedro Castillo: “Pedí prueba toxicológica porque estaba temblando”

A pocos meses de cumplirse tres años del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el congresista Guido Bellido, recordó el 7 de diciembre de 2022 y salió en defensa del exmandatario por lo que cometió aquella fecha.

Durante una entrevista en A3RNET, el expremier mencionó que tiempo atrás luego de lo realizado por Castillo Terrones solicitó que el exmandatario fuera sometido a pruebas médicas, ya que, al momento de dirigirse a la ciudadanía tenía actitudes controversiales.

“Yo puse en mi cuenta de Twitter que se le aplique una prueba toxicológica y se pueda visualizar la cámara para saber los previos que ha podido pasar. Yo veo una persona que da un mensaje a la nación y estaba temblando”, comentó.

DEFIENDE A CAPA Y ESPADA A PEDRO CASTILLO

De acuerdo a la perspectiva que tiene Guido Bellido, Pedro Castillo no terminó de concretar su golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, ya que, en ningún momento se observó en los exteriores de las entidades del Perú, agentes de las Fuerzas Armadas. “Si hubiese ido a un golpe, hubiera concertado con el Comando Conjunto y la Policía”.