Tatiana Alemán sobre audios de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: “Todo pasa por agua tibia”

Un nuevo audio genera turbulencia en el escenario político nacional. La periodista Tatiana Alemán, conductora del programa 2025 que se transmite en Panamericana Televisión, lo calificó como “un nuevo escándalo sacude al Gobierno” luego de la difusión de una grabación por Panorama. En esta, se escucha que el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría llamado a su par de Justicia, Sr. Arana, para solicitar apoyo en favor de un cliente suyo.

Interceder por un sentenciado

Según precisó Alemán en su espacio televisivo, “¿Quién era ese cliente? Un delincuente (Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’), un policía sentenciado en segunda instancia por pertenecer a una organización criminal”. La comunicadora remarcó que hasta el momento “el gobierno no ha dicho absolutamente nada” frente a lo revelado en el material difundido.

La conductora también cuestionó los intentos de minimizar el hecho, citando las declaraciones de otro miembro del gabinete: “Vamos a escuchar en un instante al ministro de Salud, que habla de que esto es inteligencia artificial. Dios mío, o sea, ya no saben ni qué decir”. Para Alemán, esta reacción refleja la falta de respuestas claras frente a un caso que involucra directamente a exfuncionarios del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, la periodista criticó la postura del Parlamento frente al tema. “El Congreso tibio también. Por ahí algunas voces sí firmes, pero el presidente del Congreso diciendo: ‘Este es un tema secundario. Hablemos del retiro de la AFP, que eso le interesa a la gente’”, afirmó. En su análisis, sostuvo que “en otros tiempos y no mucho tiempo atrás, ya tendríamos la renuncia de los ministros, tendríamos probablemente la caída del gabinete y reacciones contundentes desde el Congreso de la República, pero hoy todo pasa por agua tibia”.