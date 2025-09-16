Susel Paredes: "Ni Arana ni Santiváñez pueden continuar tan campantes en sus cargos"

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, se mostró a favor de una posible censura del premier Eduardo Arana, así como del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tras la revelación de un audio que vincula a ambos altos funcionarios, quienes habrían conversado sobre un presunto favorecimiento a un miembro de la organización criminal "Los Pulpos".

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria anunció su respaldo de la moción de censura impulsada por su colega de bancada Ruth Luque y exhortó al resto de legisladores a apoyar con sus firmas.

"Ni Arana ni Santivañez pueden continuar tan campantes en sus cargos. Por eso, he firmado la moción de censura de mi colega Ruth Luque contra el premier. el país no puede tener a la cabeza del consejo de ministros a una persona con cuestionamientos tan graves, menos en plena crisis de inseguridad", se lee en el tuit.

SOBRE EL AUDIO

Como se recuerda, el dominical Panorama reveló una conversación entre Santiváñez y Arana, cuando este último aún era ministro de Justicia. En ese entonces, Santiváñez Antúnez solicitó la intervención del hoy premier para gestionar el cambio de pabellón del sentenciado Miguel Marcelo Salirrosas, alias "El Diablo", miembro de una facción de "Los Pulpos".