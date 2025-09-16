Dina Boluarte viaja en helicóptero a Chosica para inaugurar obra en Huaycoloro

La presidenta Dina Boluarte utilizó un helicóptero para trasladarse desde Palacio de Gobierno hasta el distrito de Lurigancho-Chosica, donde encabezó la inauguración de la obra “Quebrada Huaycoloro”. El viaje se realizó este martes poco antes del mediodía, con el fin de evitar el tráfico y llegar a tiempo a la ceremonia oficial.

La mandataria estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y por el alcalde distrital, Hernán Vargas, además de otras autoridades locales. Durante su discurso, Boluarte lanzó críticas a quienes —según dijo— promueven desinformación en su contra. “Quieren levantar a la población contra un gobierno que trabaja”, señaló.

En víspera, un grupo de ciudadanos protestó en los alrededores, cuestionando la presencia de la presidenta. Los manifestantes intentaron lanzar basura contra la comitiva oficial que lo esperaba mientras gritaban insultos como “basuras” y “ratas”, pero fueron retirados rápidamente por agentes de seguridad.

CRISIS EN EL GABINETE POR AUDIOS

La actividad en Lurigancho-Chosica se realizó en medio de la tensión política que atraviesa el Ejecutivo, luego de la difusión de audios en el programa Panorama, atribuidos al ministro de Justicia Juan José Santiváñez, en los que se le vincula con presuntas coordinaciones con el ahora premier Eduardo Arana, para favorecer a un integrante de la organización criminal “Los pulpos” preso en Trujillo.