Ministro Santiváñez responde sobre audios difundidos por Panorama

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre la difusión de audios en los que se le vincula con presuntos actos de tráfico de influencias. En entrevista con Cámara Inmobiliaria Peruana, el funcionario no negó que sea su voz la que aparece en las grabaciones.

Según explicó, los audios forman parte de una carpeta fiscal lacrada en la que se le investiga por presunto tráfico de influencias. Además, señaló que el material fue filtrado antes de que su defensa pudiera revisarlo.

AUDIO DELATADOR

Los registros fueron difundidos el último domingo en el programa Panorama y revelarían una conversación de septiembre de 2024 entre Juan José Santiváñez, entonces ministro del Interior, y Eduardo Arana, en ese momento ministro de Justicia. En el diálogo se habría gestionado un beneficio para Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El diablo”, expolicía condenado por integrar el brazo armado de la organización criminal “Los pulpos”.

De acuerdo con la grabación, Santiváñez habría solicitado el traslado de Salirrosas a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo, lo que configuraría un presunto caso de tráfico de influencias dentro del Ejecutivo. Pese a ello, el ministro señaló que los audios no prueban delito alguno.