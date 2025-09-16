Ernesto Bustamante a la Fiscalía: “Necesitamos que no libere delincuentes y deje de perseguir a políticos”

Luego de que Delia Espinoza declarara que su presencia en el Ministerio Público (MP) es “incómodo” para diversos sectores políticos del Congreso, el parlamentario de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, decidió responderle a Espinoza Valenzuela.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador hizo un llamado a los integrantes de la entidad de justicia a trabajar en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) para no dejar en libertad a los criminales. Además, enfatizó que desde el MP existiría un ensañamiento con los congresistas, ya que, buscan abrirle cualquier tipo de investigaciones.

“Creo que fue algo imprudente lo dicho por la fiscal de la Nación (…) La Fiscalía solicita aumento de presupuesto (…) Necesitamos que funcione y no libere delincuentes, que apoye a la Policía y que no se dedique a perseguir políticos”, comentó.

A FAVOR DEL VIAJE DE DINA BOLUARTE

Al ser consultado sobre su posición del permiso que ha solicitado el Ejecutivo para que Dina Boluarte pueda viajar a Estados Unidos y participar en un evento organizado por la Asamblea de las Naciones Unidas, Ernesto Bustamante, se mostró de acuerdo de la salida de la mandataria al país norteamericano, porque considera que es importante.