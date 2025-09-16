Patricia Chirinos critica a Boluarte por nuevo pedido de viaje: "El país arde y a ella le importa un pepino"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció luego que la presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó ante el Congreso una nueva solicitud para viajar al extranjero, esta vez a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria arremetió contra la jefa de Estado por este nuevo pedido para salir del territorio nacional en medio de la crisis de inseguridad que afronta el país y los escándalos en su Gabinete Ministerial sobre presuntos actos de corrupción.

"Mientras Machu Picchu está en crisis y los ministros son cuestionados por su incapacidad, la señora Boluarte solo piensa en viajar otra vez. El país arde y a ella le importa un pepino. Ya sabemos qué bancadas muletas se prestarán para darle el permiso", se lee en el tuit.

SOBRE EL VIAJE

En su solicitud, Boluarte Zegarra especifica que planea viajar a tierras norteamericanas del 22 al 24 de setiembre para participar en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.