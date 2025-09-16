Ruth Luque a Dina Boluarte: “Su Gobierno desprecia la vida de las personas y los Derechos Humanos”

En horas de la mañana, el Poder Ejecutivo envió un documento al Congreso para solicitar un permiso de viaje para Dina Boluarte, quien llegaría a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre. La solicitud causó la incomodidad de la parlamentaria Ruth Luque.

Por medio de sus redes sociales, la legisladora aseguró que no dará el visto bueno para que la dignataria se ausente del territorio nacional. Además, enfatizó que el grupo de autoridades que la acompañan en Palacio de Gobierno no tiene compasión por los ciudadanos.

“Dina Boluarte quiere volver a viajar entre el 21 al 25 de setiembre. Un gobierno que ha despreciado la vida de las personas, busca desaparecer el Ministerio de la Mujer y que respaldó la ley Antiforestal y la ley Chlimper busca nuevamente hacer gala de su soberbia y el desprecio a los derechos humanos. Le volveremos a decir que NO”, escribió en X.

¿POR QUÉ BUSCA SALIR DEL PAÍS LA MANDATARIA?

El Ejecutivo presentó la solicitud para que la mandataria pueda estar presente en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, evento donde se espera la participación de varios presidentes.