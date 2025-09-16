Perú Libre respaldará mociones de censura contra premier Arana y Santiváñez, anuncia Américo Gonza

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, se pronunció tras la difusión de unos audios que vinculan al premier Eduardo Arana y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quienes habrían tenido una conversación para favorecer a un miembro de la organización criminal "Los Pulpos".
En entrevista para Exitosa Noticias, el parlamentario anunció que su bancada respaldará las eventuales mociones de censura que se presenten contra ambos altos funcionarios. Dicho acuerdo se tomó tras una reunión de bancada en donde se abordó el referido tema.
"Nosotros hemos tenido una reunión de bancada y hemos acordado que vamos a apoyar las censuras que ya han en camino para adherirnos a estas censuras", señaló Gonza.
MOCIÓN CONTRA EL PREMIER
Cabe precisar que, a través de sus redes sociales, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) anunció que presentará una moción de censura contra el premier Eduardo Arana tras los audios revelados por el dominical Panorama.