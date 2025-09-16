Dina Boluarte: Decisiones políticas deben trascender intereses coyunturales y pensar en el bienestar nacional

La presidenta Dina Boluarte dijo hoy que su gobierno quiere dejar un país diferente al que recibió, apelando permanentemente a una visión de largo plazo para resolver los problemas estructurales que afectan a la población.

En otro momento de su alocución, la jefa de Estado exhortó a dejar de lado el “cálculo político” y pensar en una estrategia de desarrollo que trascienda su gestión, y destacó la importancia de dar continuidad a las obras públicas.

REGIONES VULNERABLES

Dijo también que no es posible cambiar la realidad nacional sin planificación continua. Por ello, instó a los próximos gobiernos a mantener programas de infraestructura que atiendan las necesidades de las regiones vulnerables.

La mandataria estuvo este mediodía en el distrito de Lurigancho – Chosica, donde inauguró el canal de concreto de más de 10 kilómetros en la quebrada Huaycoloro, a fin de proteger la vida y viviendas de más de 30 000 vecinos.