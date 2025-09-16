Dina Boluarte pide permiso al Congreso para viajar a EEUU y participar en la Asamblea General de la ONU

Esta mañana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó una nueva solicitud de viaje al extranjero ante el Congreso, a fin de participar en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según el Oficio N.° 261-2025-PR, de fecha martes 16 de setiembre, el encuentro será en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EEUU) del 22 al 24 de setiembre, además, recuerda que el Perú es Estado miembro fundador de la ONU, desde su creación en octubre de 1945.

POSICIONAR AL PERÚ

El documento señala que el debate general de los jefes de delegación de cada país miembro se realizará el próximo 23 de septiembre y su tema será: "Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos". También participará en otros encuentros organizados por la ONU.

El evento contará con la participación de 103 jefes de Estado, 46 jefes de Gobierno y cerca de 40 altos funcionarios, entre vicepresidentes, cancilleres y otros. Por lo que la asistencia de Boluarte Zegarra permitirá posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana, señalan.