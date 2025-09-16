Política

Hace una hora

Ministro Quero tras difusión de presuntos audios de Juan Santiváñez: Gabinete esta firme, fuerte y unido

El titular de Educación dijo también que una eventual moción de censura contra dicho funcionario no ayudaría a la estabilidad política ni al clima de diálogo que promueve el Ejecutivo.

Foto Exitosa



Esta mañana, el ministro Morgan Quero manifestó que el gabinete ministerial se mantiene “firme, fuerte y unido” pese a la difusión de audios atribuidos al titular de Justicia y Derechos HumanosJuan José Santiváñez.

Sobre una eventual moción de censura en el Parlamento Nacional contra Santiváñez Antúnez, el titular de Educación manifestó que la medida no ayudaría a la estabilidad política ni al clima de diálogo que promueve el Poder Ejecutivo.

ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Por otro lado, Quero Gaime manifestó que el Perú atraviesa una etapa de estabilidad y crecimiento económico, por lo que es necesario fortalecer permanentemente el diálogo con el Poder Legislativo y los distintos sectores sociales.

El funcionario brindó estas breves declaraciones minutos antes de ingresar a la Comisión de Educación del Congreso de la República, donde expondrá ampliamente los avances realizados por su sector en los últimos meses, informa Canal N.


Temas Relacionados: AudiosGabinete MinisterialJuan José SantiváñezMinistro De EducaciónMinistro De JusticiaMoción De CensuraMorgan Quero

También te puede interesar:

BANNER