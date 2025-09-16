Wilfredo Oscorima sobre respaldo de Dina Boluarte a retiro de fondos de la AFP: Ella sabe lo que hace

Aunque señaló que no mantiene comunicación con la mandataria Dina Boluarte, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, señaló que ella “sabe lo que hace”, esto, respecto a su respaldo a un eventual nuevo retiro de fondos de las AFP.

La autoridad regional brindó estas declaraciones en el Congreso de la República, tras asistir a una extensa reunión relacionada con los próximos Juegos Bolivarianos 2025, competencia que tendrá a la ciudad de Ayacucho como una de sus principales sedes.

PRÉSTAMOS Y NO REGALOS

“No tengo comunicación con la presidenta de la República, Pero ella tiene mucho conocimiento, sabe lo que hace y tendrá sus razones para haber opinado de esa forma”, manifestó sobre el cambio de postura del Poder Ejecutivo sobre el tema de la AFP.

Por otro lado, Oscorima Núñez no quiso hablar del caso Rolex, donde el Ministerio Público lo investiga por la entrega de relojes de lujo y otros accesorios de gran valor a la presidenta Boluarte Zegarra, al respecto la mandataria señaló que fueron préstamos y no regalos.