Ley de Amnistía: ministro Santiváñez anuncia acciones legales contra magistrados que no acaten la norma

El ministro Juan José Santiváñez Antúnez respaldó nuevamente la cuestionada Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

La norma ha sido criticada dentro como fuera del país, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Estado no aplicarla. Mientras algunos jueces decidieron su inaplicación, acogiéndose a la prerrogativa de control difuso.

ACATARLA Y DEFENDERLA

En ese sentido, el titular de Justicia y Derechos Humanos, en amplia entrevista con el podcast Eso Háblalo, dijo que su sector está en la "obligación" de "acatarla" y "defenderla", y que se reunirá con los procuradores para iniciar "acciones legales" contra los jueces que "no resuelvan" conforme a la normativa.

"El congresista Fernando Rospigliosi está formulando denuncias por prevaricato contra jueces que no están acatando la norma. Yo en los próximos días, tengo reunión con los procuradores para también iniciar acciones legales contra los jueces que no resuelvan de acuerdo a nuestro marco jurídico", acotó.