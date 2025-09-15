Vladimir Cerrón a Betssy Chávez: “Olvidas de que le hiciste el discurso fujimorista a Castillo”

Luego de que Betssy Chávez recuperará su libertad por la intervención del Tribunal Constitucional (TC), la expremier reveló en una entrevista a un medio local que no tenía conocimiento del mensaje que iba a dar Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Ante esta situación, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, decidió arremeter contra Chávez Chino, asegurando que ella mismo fue la encargada de escribirle el documento a Castillo Terrones hace casi tres años, donde buscaba cerrar el Congreso y reorganizar el sistema de justicia del país.

“O sea, Betssy se olvida que era asesora de la fujimorista Yeni Vilcatoma, que defendía al mafioso Rodolfo Orellana y, conjuntamente con Aníbal el exinterventor de San Marcos, hizo el "copia y pega" del discurso fujimorista a Castillo”, escribió en su cuenta de X.

POSTULARÁ EN LAS ELECCIONES DEL 2026

Las aspiraciones políticas para Betssy Chávez no se desvanecen y reveló que buscará llegar a la cámara de diputados o senadores en los comicios generales del 2026. “Voy a participar en las próximas elecciones. Sé que el Parlamento buscará inhabilitarme”.