Congreso cita a Arana y Santiváñez por audios que revelan presunto favorecimiento a delincuente de ‘Los Pulpos’

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a una sesión extraordinaria para que expliquen los audios que los vinculan con un presunto favorecimiento indebido a un sentenciado. La cita se realizará el miércoles 17 de septiembre, según informó el grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara (Acción Popular) a través de sus redes sociales.

“Deberán explicar los audios difundidos que los vincularían con un presunto favorecimiento a integrantes de la organización criminal “Los Pulpos””, se lee el pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Los audios, difundidos por el dominical Panorama, revelarían que Santiváñez habría solicitado a Arana intervenir en favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, acusado de pertenecer a la organización criminal ‘Los Pulpos’ en Trujillo. En la conversación, Santiváñez habría pedido al entonces ministro de Justicia trasladar al interno a un pabellón con mejores condiciones en el penal El Milagro.

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA ARANA

Congresistas han reaccionado de inmediato. La legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) anunció que promueve una moción de censura contra Arana por presuntamente buscar favorecer a un delincuente junto a Santiváñez. “El tiempo nos da la razón, legislan para la delincuencia”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

“Como ministros han gestionado intereses particulares, pro-delincuencia. Ni Santivañez, ni Arana. Ambos deben renunciar inmediatamente. Informo que presentaré una moción de censura contra Eduardo Arana”, enfatizó Luque.