Juan José Santiváñez envía mensaje a la Corte IDH por ley de amnistía: “Lo que resuelvan es irrelevante”

En medio de la polémica que surgió en las últimas semanas en diversos sectores políticos por la promulgación de la ley de amnistía para militares y policías que lucharon durante 20 años contra el terrorismo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, decidió enviarle un mensaje a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por sus recomendaciones al sistema judicial del Perú.

Durante una entrevista en el canal de YouTube conocido como ‘La Cámara Inmobiliaria Peruana’, Santiváñez Antúnez precisó que la entidad ha sido tomada por autoridades que buscan desviar la justicia. Además, rechazó tajantemente lo que menciona la Corte IDH sobre la ley de amnistía que firmó Dina Boluarte hace menos de un mes.

"Para mí el sistema está absolutamente contaminado, desde el punto de vista de las normas sustantivas y de las normas procesales y lo dicho por la señora presidenta de la República y que nosotros compartimos es que el Perú es un país independiente y soberano. Lo que la Corte pueda resolver es absolutamente irrelevante. Ellos no vivieron nuestra guerra", comentó.

LOS TERRORISTAS NO PUEDEN TENER MÁS DERECHOS QUE LA PNP

De acuerdo a Juan José Santiváñez, actualmente se está viendo una justicia desequilibrada en el país, ya que, se busca darles mayor derecho a los terroristas por encima de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Los policías y militares que están siendo juzgados muchos llevan sus procesos 40 años, son persona que se fajaron por el Perú. Al final resulta que los terroristas son a los que no se les respetó el debido proceso y se les tiene que pagar y no reconocer derechos a nuestros héroes policiales, militares”, manifestó.