Jaime Quito sobre audios de Santiváñez que involucran al premier: “Deben ser censurados”

Tras el audio revelado por Panorama sobre Juan José Santiváñez solicitando a Eduardo Arana para que interceda en un patrocinado, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, aseguró que lo mostrado por el programa dominical de Panamericana Televisión, causó una serie de problemas en el Poder Ejecutivo.

Del mismo modo, Quito Sarmiento aseguró que ambos funcionarios que acompañan a Dina Boluarte en el Gobierno deberían dejar sus cargos, en caso no hacerlo, el Legislativo deberá actuar de inmediato para cesarlos de inmediato de sus puestos.

"No es para menos lo acontecido en estos audios, más bien debió generar una crisis de gabinete, debieron haber dado un paso al costado, pero tienen que esperar a que censure, así que hay que censurarlos. Ya para Santiváñez la censura está en camino y este caso Arana, tiene que darse cuando antes", declaró.

NO PUEDEN TERMINAR CON LAS PROBLEMATICAS SOCIALES

De acuerdo a Jaime Quito, los integrantes del Poder Ejecutivo, no tienen las ideas claras para terminar con las problemáticas sociales con las que viven los peruanos diariamente. “Representan claramente lo que es este Gobierno. La incapacidad en resolver los problemas que les corresponde y compete”.