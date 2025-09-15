Maricarmen Alva tilda de “irresponsable” a Dina Boluarte por respaldo a un posible retiro de pensiones

Tras conocerse que el Poder Ejecutivo tendría planeado respaldar un nuevo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones, la parlamentaria no agrupada, Maricarmen Alva criticó la postura de Dina Boluarte sobre este tema que es debatido en el Legislativo.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Alva Prieto aseguró que las palabras mencionadas por la mandataria fueron totalmente “irresponsables”, ya que, estaría cayendo en las presiones de los ciudadanos que salieron a marchar a las calles el último fin de semana.

"Populista total, yo veo demasiada irresponsabilidad porque hay una manifestación de jóvenes que tal vez no están informados. Hay que informar, porque los que tuvieron a su cargo esta ley, la verdad es que se trabajaron mucho", comentó.

DECLARACIONES DE DINA BOLUARTE SOBRE LAS PENSIONES

En una actividad oficial, Dina Boluarte mostró su posición favorable sobre un futuro retiro de las pensiones, asegurando que los peruanos deben disfrutar el dinero que han ganado por mucho tiempo con el sudor de su frente.

“Sobre los millones de peruanos que están a la expectativa de un próximo retiro de la AFP, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y van a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja", declaró.