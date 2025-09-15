Ministro de Economía sobre nuevo retiro de la AFP: “Apoyaremos la medida”

Luego de conocerse que en el Congreso se está trabajando un proyecto de ley que solicita un nuevo retiro de la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes, decidió pronunciarse al respecto.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Parlamento, el ministro de Economía mencionó que tras haber tenido una coordinación con Dina Boluarte, se ha decidido apoyar la documentación que se encuentra corriendo por las instalaciones del Parlamento.

“Luego de una estrecha coordinación con la presidenta y los equipos técnicos del MEF, hemos analizado un balance integral de costos y beneficios y evaluando las diversas realidades de los ciudadanos (…) Hemos quedado en apoyar esta medida”, aseveró.

DEBERÍA HACERSE UN RETIRO RESPONSABLE

El titular del MEF hizo un llamado que, de aprobarse este octavo retiro de las AFP, los pensionistas que retiren sus ahorros deben hacerlo de manera responsable. De igual manera, recomendó a las personas que continúen guardando su dinero.