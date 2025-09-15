Martín Vizcarra pide salida de Santiváñez y Arana: “Si no lo hace la presidenta, el Congreso debe censurarlos”

En medio de los audios que reveló Panorama sobre unos favoreces que solicitó Juan José Santiváñez en su etapa como ministro del Interior (Mininter) al entonces titular del Ministerio de Justicia (Minjus), Eduardo Arana, para cambiar de penal a un policía vinculado con la organización criminal ‘Los Pulpos’, Martín Vizcarra hizo un pedido a Dina Boluarte.

A través de sus redes sociales, el exmandatario compartió su molestia por las conversaciones compartidas por el dominical de Panamericana Televisión, y enfatizó que tanto Santiváñez y Arana, deberían dar un paso al costado del Poder Ejecutivo, por lo que, hizo un llamado a Boluarte Zegarra a tomar cartas en el asunto de inmediato, de negarse el Parlamento, debería actuar de oficio para que los funcionarios sean retirados de sus cargos.

“El escándalo de los audios del Ministro Santivañez arrastra al Premier Arana y a todo el gabinete. Si la Presidenta no los retira de inmediato, el Congreso debe censurarlos. ¿O el pacto mafioso está por encima del país?", escribió el exmandatario en su cuenta de X.

REVELACIÓN DE PANORAMA

El último domingo 14 de setiembre, Panorama compartió una conversación entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, pidiéndole su intervención en favorecimiento de un cliente. “Hermano (a Eduardo Arana) escúchame. No quiero molestarte mucho, rapidito nomás. Ha venido al Ministerio la familia de los policías y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, que está en Trujillo, todavía no lo cambian, sigue ahí”.