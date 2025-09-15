Elvis Vergara sobre nuevos audios de Juan José Santiváñez: “Tiene que responder”

El último domingo Panorama revelara unos audios que involucran a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, decidió pronunciarse al respecto de lo que viene sucediendo en el Ejecutivo.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el titular de este grupo de trabajo del Parlamento hizo un llamado a Santiváñez Antúnez para que pueda dar su descargo al respecto. “Igual tiene que responder, todos los funcionarios de todos los niveles tienen que someterse a todas las investigaciones que correspondan".

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN REVISARÁ EL CASO

Para Elvis Vergara, este tema no pasará por alto en la Comisión de Fiscalización, por lo que, aseguró que junto a todos los integrantes se realizará una evaluación sobre el caso que involucra a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana.

“Lo que podemos hacer es pedir que se apruebe una sesión extraordinaria para poder ver exclusivamente el tema de los audios que involucrarían al premier Arana y al ministro Santiváñez”, mencionó el parlamentario.